Японцы похвастались перед Россией новой подлодкой

Токио, 15 октября. Японские читатели Sankei Shimbun эмоционально отреагировали на спуск на воду новой подводной лодки «Тайгэй». Пользователи посчитали, что некоторым странам, в частности, РФ, нужно обратить внимание на японский флот. Другие же читатели не увидели в новой подлодке большого потенциала.

Накануне прошел спуск новейшей дизель-электрической ударной подводной лодки «Тайгэй» в городе Кобе. Как отметила газета, в состав ВМС Японии субмарина будет передана весной 2023 года.

Длина подлодки составляет 84 метра, ширина — 9,1 метра. Утверждается, что форма и обводы делают ее «более незаметной для противника».

Реакция японцев на появление субмарины оказалась неоднозначной. Некоторые решили похвастаться перед другими государствами новой подлодкой и призвали их обратить особое внимание на усиление флота Японии.

«Радостное известие! Ну, теперь держитесь, Россия, Китай, КНДР и Южная Корея!» — заявил general_m9x.

«Думаю, что усиление нашего военного потенциала — дело хорошее, особенно против Китая!» — сказал margarine8192.

«Эй, южнокорейцы! Теперь внимательно следите за обстановкой!» — заметил aoinomon.

При этом ряд других читателей не разделили радость с восхищающимися подлодкой соотечественниками.

«Новые субмарины у нас будут. А где взять новых людей для них?» — поинтересовался 1RWTdsX9UmbJ6H9.

«750 миллионов долларов! И это с токийской Олимпиадой на носу?» — написал azusashi, указав на стоимость субмарины.