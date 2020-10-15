Профсоюзы предложили сохранить повышенные выплаты по безработице в России

Москва, 15 октября. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила оставить повышенные размеры пособий по безработице на 2021 год. Об этом со ссылкой на отзыв ФНПР на проект федерального бюджета на следующий год сообщает газета «Известия».

Объединение в письме указывает, что, несмотря на снятие введенных из-за пандемии ограничений, на рынке труда продолжает ухудшаться ситуация. Поэтому в ФНПР считают целесообразным до восстановления докризисных показателей продлить поддерживающие меры и оставить на бессрочной основе некоторые из них.

В частности, в объединении настаивают на сохранении пособия потерявшим работу гражданам в размере 12,1 тыс. рублей. Профсоюзы также предложили увеличить пособие до прожиточного минимума трудоспособного населения. За второй квартал 2020 года показатель составляет 12,4 тыс. рублей. Минимальный размер выплат безработным авторы письма предлагают оставить на уровне 4,5 тыс. рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с безработицей в России напряженной. Глава государства указал, что уровень безработицы, несмотря на беспрецедентные меры поддержки населения, продолжил рост в августе. Сейчас он превышает 6% экономически активного населения​​​.

Путин уточнил, что уже поставил перед Кабмином РФ задачу восстановления занятости в 2021 году. Президент отметил, как важно помочь людям вернуться к нормальному труду.