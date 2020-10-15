В Раде объяснили, зачем Киев «отрезал Донбасс и отдал Крым» в 2014 году

Киев, 15 октября. Украинские власти осознанно пошли на потерю Донбасса и Крыма в 2014 году, заявил депутат Верховной рады Илья Кива в эфире телеканала Newsone.

По его мнению, это было связано с предвыборной ситуацией на Украине. Кива считает, что Петру Порошенко, который в то время претендовал на президентское кресло, нужно было выиграть выборы в один тур, поэтому было принято такое решение.

«Когда Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур, они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Еще раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно», — сказал украинский политик.

Кива утверждает, что Киев действовал «по подготовленному плану», в частности, из Крыма заранее вывели «элитные украинские войска», которые, по его словам, были раньше на полуострове.

Парламентарий также считает, что в стране за последние шесть лет появилась целая прослойка общества, которая привыкла «жить за счет войны, обогащаться на войне и оправдывать свои неудачи войной».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказалось за воссоединение с РФ. Украина решение крымчан, несмотря на законность референдума, не признает. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Тогда в ходе государственного переворота пришло к власти новое руководство, Донецк и Луганск отказались ему подчиняться. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. По последним данным, жертвами конфликта стали более 13 тыс. человек.