Нижегородский стрелок состоял на школьном учете из-за интереса к оружию

Нижний Новгород, 15 октября. Подозреваемый в убийстве трех человек 18-летний Данил Монахов стоял на внутришкольном учете из-за разговоров о покупке взрывчатки и интереса к трагедии с расстрелом учеников в США. Об этом со ссылкой на департамент образования администрации Нижнего Новгорода сообщает РИА Новости.

Монахов с первого класса учился в школе №101 в Нижнем Новгороде. Аттестат о среднем общем образовании он получил в июне 2020 года.

«При анализе социальных сетей учащихся в феврале 2019 года заместитель директора школы и классный руководитель выявили на странице «Вконтакте» подростка записи, касающиеся нападения на учеников школы в США. Кроме того, одноклассники рассказали, что он говорил о покупке оружия, взрывчатки», — отметили в департаменте образования.

Администрация школы после этого направила письма о поведении и негативном содержании страницы ученика в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Канавинского района и управление образования администрации Ленинского района. Их направили «на рассмотрение в профильные ведомства».

Монахова поставили на внутришкольный учет, где подросток состоял до конца обучения. С ним провели «беседы», социальный педагог и администрация школы вели профилактическую работу, «информация доводилась до сведения родителей», уточнили в ведомстве.

Вечером 12 октября в поселке Большеорловское 18-летний Монахов ранил свою бабушку выстрелом в живот, а после на остановке застрелил трех человек. После этого молодой человек скрылся в лесу. Его тело нашли утром 13 октября в лесополосе возле окраины поселка Большеорловское.