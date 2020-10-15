Названы самые распространенные способы мошенничества с банками

Москва, 15 октября. Россиян предупредили о распространенных мошеннических схемах, которые злоумышленники применяют для клиентов банков, сообщил РИА Новости.

Мошенники побуждают клиентов банков самостоятельно снять деньги в отделении или банкомате. После этого просят о переводе и заборе средств через кассу, «предоставляя при этом поддельные документы от банка», сообщил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

Одним из самых популярных способов мошенничества является социальная инженерия. По словам директора департамента информационной безопасности «Открытия» Ильи Сулоева, подавляющее большинство операций мошенники производят как раз при помощи социнженерии. Эти сведения также подтвердили в «Сбере».

Самым распространенным способом воздействия на потенциальных жертв остаются обзвоны. Мошенники могут представляться сотрудниками банка или государственных органов, указали в ОТП Банке. Управляющий директор Абсолют банка Олег Кусеров указал, что в этом году увеличилось число случаев попыток телефонного мошенничества. Директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов связывает это с ростом числа мошеннических колл-центров и крупной утечкой персональных данных пользователей.