Мантуров пока не видит необходимости закрывать общепит и ретейл

Москва, 15 октября. Предприятия общепита и ретейла могут продолжить работать при соблюдении требований Роспотребнадзора, если не будет всплеска заболеваемости коронавирусом, заявил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он напомнил, что в каждом регионе разная эпидемиологическая ситуация, и в соответствии с ней региональные власти принимают решения.

«Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», — пояснил Мантуров.

По его словам, власти вместе с представителями промышленности отрабатывают алгоритмы перевода части сотрудников на удаленную работу, если это не оказывает влияния на деятельность компании.

Ранее глава Минпромторга заявил, что российская экономика возобновит свой рост в следующем году.