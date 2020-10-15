Кедми рассказал о признаках готовности к завершению строительства СП-2

Москва, 15 октября. Политический эксперт из Израиля Яков Кедми назвал испытания задействованных в строительстве газопровода «Северный поток — 2» судов снабжения признаком готовности к завершению проекта. Об этом сообщает kaskad.tv.

«Ясно, что испытания означают подготовку попытки проложить оставшиеся 160 км. Несмотря на все протесты и истерики», — рассказал Кедми.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что если работы на СП-2 начнутся в ноябре, то завершатся они под конец 2020 или в начале 2021 года. В этом случае запуск «Северного потока — 2» состоится во втором-третьем квартале 2021 года.

По данным СМИ, строящий газопровод российский трубоукладчик «Академик Черский, в последнее время находится в режиме «ограниченная маневренность» напротив Куршской косы в Балтийском море. Вокруг него возросла активность судов, которые, вероятно, будут использоваться для достройки «Северного потока — 2».

В прошлом в строительстве газопровода были задействованы иностранные суда, однако санкции США вынудили некоторых партнеров РФ отказаться от участия в проекте. При этом газопровод по-прежнему пользуется поддержкой властей ФРГ. Сейчас «Северный поток — 2» готов на 94%.