Необычайно сильная засуха зафиксирована в ряде регионов России

Москва, 15 октября. В регионах Черноземья и на юге европейской части России с сентября зафиксирована сильная засуха, которая может стать причиной роста количества лесных пожаров. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщил ТАСС.

«В этом году необычайно сильная засуха на юге европейской части России. За период с сентября до первой декады октября в Волгоградской области выпало два миллиметра осадков в сентябре и ни капли осадков в октябре, в Астраханской области — четыре миллиметра, в Калмыкии — три миллиметра, в Ростовской области — один миллиметр», — подчеркнул синоптик.

Также дефицит осадков наблюдается в регионах Черноземья — Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской и Курской областях.

Засуха может спровоцировать рост количества лесных пожаров, предупреждает Вильфанд.

«Ситуация уникальна в том, что пожарная опасность в этих регионах достигает пятого уровня чрезвычайной опасности», — подчеркнул метеоролог, отметив, что для данного времени года это необычно.

Ранее телеканал «360» сообщил, что готовиться к первому снегу жителям Москвы и Подмосковья стоит уже в ближайшие выходные.