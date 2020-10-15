Раскрыты летные характеристики новой гиперзвуковой ракеты США

Москва, 15 октября. Гиперзвуковая крылатая ракета США AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) будет летать на дальность в сотни километров со средней скоростью от 6,5 до 8 чисел Маха. Летные характеристики новинки раскрыл The Drive.

По данным американского издания, расстояние 1000 миль (свыше 1,6 тыс. км) AGM-183A ARRW преодолеет за 10-12 минут. Новой ракетой первыми оснастят стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, каждый из которых сможет нести по четыре AGM-183A ARRW.

В The Drive отметили, что начальная боевая готовность крылатой ракеты запланирована на сентябрь 2022 года. В издании считают, что AGM-183A ARRW стала ответом на аналогичные разработки КНР и России.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что атомная подводная лодка «Орел» провела тренировочную стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» по надводной цели в Баренцевом море.

Пуск ракеты был проведен из подводного положения по мишени, имитирующей крупный надводный корабль условного противника. Подлодка находилась на расстоянии 120 километров от цели.

«Гранит» способен достигать цели на расстоянии свыше 600 километров. Радиус зоны обороны американских авианосных группировок — 550 километров. При этом боевую часть «Гранита» можно заменить ядерной с тротиловым эквивалентом до 500 килотонн. Это позволит поражать крупные цели на воде, отмечают СМИ.