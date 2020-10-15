Эксперт рассказал, как найти человека во всех соцсетях

Москва, 15 октября. Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал, как можно найти аккаунты человека во всех соцсетях. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам специалиста, для поиска потребуется минимальная информация: фамилия и имя человека, дата его рождения, город проживания и фото.

«Если есть фотография человека, можно воспользоваться поиском по снимку, такой сервис, например, предоставляет Google. Чаще всего люди используют удачные снимки сразу в нескольких соцсетях — где-то на аватарке, где-то — в папке с фотоснимками», — подчеркивает эксперт.

Мясоедов утверждает, что при таком поиске обнаружить можно сразу несколько аккаунтов.

Найти нужного человека можно, когда известен только его круг общения. Имена и фамилии этих людей следует вбить в строку поиска социальной сети. Также нужно очертить город и возрастной диапазон. После этого остается пролистать список друзей.

«Еще один способ поиска – пробить человека по номеру телефона. Можно попробовать отослать человеку рубль в приложении Сбербанка по номеру телефона. Если карта привязана к телефону, можно получить имя, отчество и первую букву фамилии», — сообщает эксперт.

Пользоваться требующими данные аккаунта автора вопроса сервисами по поиску людей он не рекомендует.

Ранее телеканал «360» сообщил, что накануне своего дня рождения соцсеть «ВКонтакте» провела ребрендинг.