Стюардесса рассказала, к чему не стоит прикасаться в салоне самолета

Москва, 15 октября. Британская стюардесса Кэт Камалани рассказала, к чему в самолете не стоит прикасаться. Об этом сообщает Express.

У бортпроводницы 50 тысяч подписчиков в Instagram, почти 300 тысяч — на TikTok и 33 500 — на YouTube. Своей огромной аудитории Кэт Камалани решила назвать самые грязные места в самолете и предупредила, чего на борту не следует трогать.

В частности, девушка посоветовала не прикасаться к расположенному на спинке впереди стоящего кресла карману.

«Их чистят между полетами, но не дезинфицируют», — объяснила стюардесса.

Девушка посоветовала подумать о пакетах для рвоты, грязных салфетках и другом мусоре, который побывал в кармане.

Камалани также посоветовала продезинфицировать столик перед его использованием.

«Я видела, как родители меняли на нем подгузник ребенку и клали использованный в карман», — призналась бортпроводница.

Кроме того стюардесса посоветовала быть осторожнее с инструкциями по технике безопасности и вентиляционными отверстиями над креслами, которые «видели тысячи рук». Девушка посоветовала вытереть их, прежде чем прикасаться.

Дверь в туалет Камалани рекомендовала не трогать голыми руками, а использовать для этого хотя бы салфетку.

Ранее телеканал «360» сообщил, что бывшая стюардесса рассказала о зарплатах бортпроводников и пилотов в российских авиакомпаниях.