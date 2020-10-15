Новогодние праздники и каникулы еще не скоро, а от рабочих будней уж очень хочется отдохнуть. Особенно это чувство «накрывает» нас осенью, когда на улице промозглая погода так и шепчет: «Полежи под теплым и мягким одеялом и попей вкусный травяной чай». Поэтому мы решили заглянуть в календарь и узнать, какие же праздники ждут россиян в ноябре 2020 года. Подборка оказалась весьма оригинальной, ведь в ней каждому найдется что-то по душе или по профессии, а значит можно со спокойной душой просить у руководства заслуженный отгул.

День народного единства

Согласно официальному праздничному календарю, в ноябре помимо положенных выходных у россиян появится возможность отдохнуть в среду, 4 числа. В остальном рабочая норма остается прежней. В этот день в стране отмечается День народного единства. Праздник имеет довольно глубокую и богатую историю.

Все начиналось во времена смуты, когда сын Ивана Грозного Федор I Иоаннович оставил престол без наследников. Тогда к власти рвались самозванцы, самопровозглашенные цари и польские захватчики, оккупировавшие московское царство. Однако народ не вытерпел такой ситуации. Вскоре собралось огромное ополчение, которым руководили земской староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Именно оно в 1612 году штурмом взяло Китай-город, и оккупанты были изгнаны.

В 1649 году царь Алексей Михайлович объявил 22 октября (4 ноября) днем Казанской иконы Божией Матери, поскольку считалось, что именно она помогла освободить страну от захватчиков. В 2005 году в этот день было решено отмечать День народного единства, как праздник, который напоминает россиянам о сплоченности и храбрости наших предков.

Всемирный день мужчин

Куда же без сильного пола. Этот праздник не был задуман как альтернатива Международному женскому дню. Наоборот, внимание общественности лишь хотели обратить на существующую дискриминацию, гендерные споры и серьезные мужские болезни. Автором идеи стал журналист Джордж Киндел. Предложение ввести в календарь официальный праздник в честь мужчин так понравилось представителям высших кругов, что в скором времени они вынесли тему на обсуждение, и уже в 2000 году событие было учреждено. Стоит отметить, что на пост главы мероприятия был назначен бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Однако фиксированной даты у мужского дня нет, поскольку он отмечается в первую субботу ноября. Так что в 2020 году дата Всемирного дня мужчин выпадает на 7 число.

День сотрудника органов внутренних дел РФ

Каждый год 10 ноября свой профессиональный праздник отмечают и сотрудники внутренних органов, без которых порядок в стане был бы немыслим. Каждый день они стоят на страже спокойствия и здоровья россиян.

С 1962 года это торжественное событие претерпело несколько переименований. К примеру до распада СССР праздник назывался Днем советской милиции, позже слово «советский» из него исчезло. Однако в 2011 году был издан указ о реформировании и переименовании милиции в полицию. Название устарело вновь, поэтому в этот же год было решено переименовать праздник в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Традиционно по всей стране проходят концерты и тематические мероприятия, на которых виновники торжества принимают поздравления. Кроме того, в этот день чествуют не только отличившихся сотрудников, но и поздравляют ветеранов.

День матери

Вот мы и добрались до прекрасного пола. Нет, это не международный женский день. Как оказалось, в России уже на протяжении почти 20 лет ежегодно отмечается День матери, который, к сожалению, как-то затерялся на фоне остальных крупных мероприятий, поэтому его дату назвать смогут единицы. Открываем вам тайну — он отмечается 29 ноября, так что у вас еще есть время поздравить ваших мам с «профессиональным» праздником.

В это день принято навещать свои матерей, делать им приятные сюрпризы, дарить цветы, баловать потрясающей выпечкой и просто благодарить за их любовь и заботу. Зачастую в этот день волонтеры раздают на улицах небольшие букеты или маленькие мягкие игрушки, напоминая о важном событии.

Так что ноябрь — это тот месяц, когда добрые и хорошие праздники в календаре мелькают чуть ли не каждый день. Поэтому запасайтесь подарками и различными вкусностями, ведь вам предстоит поздравить своих друзей, любимых и родных.