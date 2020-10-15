Стали известны подробности допроса Конкина по делу о гибели дочери

Москва, 15 октября. Адвокат семьи Владимира Конкина Юлия Нитченко в беседе с «МК» рассказала о подробностях допроса актера в связи с расследованием гибели его дочери Софии.

Несмотря на постоянные тренировки, Конкина утонула в бассейне одного из столичных фитнес-клубов 22 сентября. Прибывшие медики пытались спасти девушку, однако в больнице она скончалась. Позднее материалы уголовного дела о гибели Софии были переданы в центральный аппарат Следственного комитета РФ после обращения Конкина к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

По мнению Нитченко, в гибели Софии может быть виновен ее сожитель Михаил Серов, поскольку он давал противоречивые показания о своем местоположении в момент трагедии.

Адвокат сообщила, что после обращения к Бастрыкину была сформирована следственная группа из четырех следователей. Конкин признан потерпевшим по делу. Следователи рассматривают несколько версий, в том числе и «алкогольную».

«В морге были взяты дополнительные образцы биологических материалов, которые дадут на выходе судебно-медицинской экспертизы развернутую картину с учетом версии о насильственной смерти», — уточнила юрист.

Нитченко сообщила, что на допросе следователи установили, что у Конкина «не было конфликтов с дочерью».

«На вопрос следователя о том, почему девушка не рассказала отцу про кавалера, Владимир Алексеевич предположил, что дочь просто не хотела его расстраивать», — добавила юрист.

По ее словам, артист был раздосадован тем фактом, что София и ее сожитель Серов сдавали квартиру в Химках, которую отец купил специально для дочери.

Одна из версий касается возможного конфликта в фитнес-клубе, поскольку не установлены личности всех тех, кто был рядом с Софией в тот вечер. Записи с телефона девушки подтверждают, что она была там не одна. Все это только подогревает подозрения в отношении сожителя Конкиной.

«Именно подозреваем [Серова], и наши сомнения по поводу его никто не развеял. А его выступления в СМИ, наоборот, добавили вопросов к нему. Например, почему он не искал Софию в ту ночь, и кто ее должен был встретить», — возмутилась адвокат.

Отметим, ранее телеканал «360» сообщал, что Конкина перед гибелью жаловалась подругам на своего сожителя, у которого, по ее словам, были проблемы с психикой.