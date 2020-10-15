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Российская система получения кислорода отказала на МКС

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Российская система получения кислорода отказала на МКС

Москва, 15 октября. На российском сегменте Международной космической станции (МКС) из строя вышла система получения кислорода. Об этом со ссылкой на переговоры экипажа с Землей сообщает РИА Новости.

О выходе из строя установленной в модуле «Звезда» системы получения кислорода «Электрон-ВМ» сотруднику подмосковного центра управления полетами сообщил российский космонавт. В американском сегменте МКС имеется свой кислородный комплекс.

Отказы таких систем случаются на МКС, однако на станции хранятся запасы кислорода.

В настоящее время на станции работают российские космонавты Иван Вагнер, Анатолий Иванишин, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, а также астронавты NASA Кэтлин Рубинс и Кристофер Кэссиди.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в российском модуле МКС «Звезда» с помощью скотча устранят утечку воздуха. Экипаж загерметизирует все сварочные швы.

Источник: РИА Новости
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