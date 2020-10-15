Госдума продлит начисление выплат на детей без заявлений

Москва, 15 октября. Депутаты Госдумы выступили с инициативой продлить упрощенный порядок предоставления выплат на детей до марта 2021 года. Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в среду.

Документ предлагает продлить до 1 марта следующего года запрет на действие закона, обязывающего получателей ежемесячных выплат на рождение (усыновление) первого или второго ребенка лично подавать заявление в ПФР или органы соцзащиты. Назначение выплат будет осуществляться без подачи гражданами заявлений.

Авторы инициативы намерены таким образом обезопасить родителей от необоснованного риска во время пандемии коронавируса.

«Ряд решений принимался на ограниченный срок, однако, учитывая ситуацию, решения, касающиеся поддержки граждан в этот непростой период, помощи семьям, упрощенного доступа к получению социальной помощи должны быть продлены в автоматическом режиме», — заявил Сергей Неверов, руководитель фракции «Единая Россия».

На прошлой неделе стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 млрд рублей для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет, передавал RT. Данные выплаты положены семьям с низким доходом.

О том, какие выплаты назначены на время пандемии коронавируса, кого поддержит государство и куда направляют бюджетные средства, читайте в специальном материале ФАН.