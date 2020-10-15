Каким пенсионерам увеличат выплаты через два месяца

Москва, 15 октября. Некоторым российским пенсионерам благодаря внесенным в закон о прожиточном минимуме изменениям увеличат выплаты с 1 января 2021 года. Об этом сообщает PRIMPRESS.

В издании рассказали, каким пожилым гражданам России через два месяца начнут выплачивать пенсию в увеличенном размере. Речь, в частности, идет о проживающих в Москве менее 10 лет пенсионерах. Депутаты Мосгордумы приняли закон, который увеличивает минимальный размер пенсии в столице в 2021 году.

Московский прожиточный минимум для пенсионеров увеличен до 13 496 рублей. Таким образом, минимальная выплата для приехавших в столицу пенсионеров, которые не прожили в городе 10 лет, составит почти 13,5 тысячи рублей. Согласно подсчетам городских депутатов, сейчас в столице насчитывается более 70 тысяч таких пенсионеров.

В настоящее время достигшие пенсионного возраста москвичи получают городскую прибавку в случае, если начисленная им пенсия меньше столичного стандарта, который составляет 19,5 тыс. рублей. На прибавку могут рассчитывать пожилые граждане, которые зарегистрированы в Москве и прожили в столице более 10 лет.

Ранее директор института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева рассказала, что должны сделать власти для возврата индексации ежемесячных выплат работающим пенсионерам. Об этом сообщает телеканал «360». Малева предположила, что сделать перерасчет могут в ближайшее время. Но за какие годы будут проиндексированы выплаты, за прошлые или начиная с 2021 года, пока неизвестно.