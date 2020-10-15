Правительство РФ обсудит субсидии регионам на доплаты к пенсиям

Москва, 15 октября. Правительство России в четверг на очередном заседании рассмотрит вопрос о выделении субсидий регионам, необходимых для доплат к пенсиям, сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Принятие проекта распоряжения позволит субъектам Российской Федерации обеспечить выплату региональных социальных доплат к пенсии в полном объеме», — говорится в сообщении.

Также члены кабинета министров рассмотрят вопрос о выделении в текущем году из резервного фонда правительства денег для выплаты пенсий, компенсаций и пособий.

«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить своевременную выплату в 2020 году пенсий, пособий и компенсаций гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы», — уточнили в правительстве.

О том, какие выплаты назначены на время пандемии коронавируса, кого поддержит государство и куда направляют бюджетные средства, читайте в специальном материале ФАН.