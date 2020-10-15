Москва, 15 октября. Певица Светлана Лобода оказалась в Боткинской больнице Москвы из-за травмы копчика. Об этом сама звезда сообщила в истории в своем Instagram-аккаунте.

Артистка отметила, что почувствовала боль в копчике после активного рабочего дня. Лободе для обследования МРТ пришлось обратить в больницу.

«Каблуки, танцы, интенсивные нагрузки, перегруз <…> мои хорошие, все хорошо, сегодня уже буду прыгать», — отметила Лобода.

Певица призналась, что боится делать МРТ из-за страха перед замкнутыми пространствами. Какими были итоги обследования артистка не уточнила.

Ранее Лобода опубликовала провокационное фото. Она срезала длинные волосы, оставив широкую прядь на пол лица.

Поклонники писали множество одобрительных комментариев из-за смены имиджа Лободы. Однако часть подписчиков считают, что Светлана прибегла к помощи пластического хирурга. По их словам, певица стала неотличимой от модели Оксаны Самойловой.

Недавно Лобода также ошеломила поклонников концертным нарядом с экстремальным декольте. Небольшое видео подготовки к концерту звезда разместила в своем профиле в Instagram. Подписчики отметили роскошную фигуру Лободы в голубом платье, которое подчеркивает ее женственные изгибы.