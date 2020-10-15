Поклонники не узнали похудевшую Аниту Цой

Москва, 15 октября. Певица Анита Цой удивила подписчиков неожиданным снимком в своем Instagram. Комментаторы отметили, что исполнительница сильно похудела.

На фото Цой стоит в белом платье с рисунком большого красного цветка на груди, а у ее ног рассыпаны лепестки роз. При этом, подписчики заметили что у нее впали щеки, а сама певица выглядит очень худой.

Некоторые даже предположили, что на снимке не Цой, а кто-то другой. В качестве одной из версий была названа Людмила Гурченко.

«Простите, но я вас и не узнала! Вы мне сейчас нравитесь больше», — написала одна из подписчиц.

Ранее звезда рассказала о том, как ее отношения с супругом складывались во время пандемии. Анита сообщила, что во время распространения коронавируса она очень сблизилась с мужем. Ранее певица и ее избранник строили карьеры, мало времени уделяли друг другу, однако пребывание в замкнутом пространстве привело к новым отношениям — «более теплым и глубоким».

Откровения певицы зачастую не только удивляют, но и ужасают читателей. Как сообщалось ранее, недавно Цой рассказала о том, как провела десять лет с шевелящимся в ее теле паразитом.

Еще одной звездой, удивившей поклонников своей худобой, стала телеведущая Анастасия Ивлеева. Она довольно серьезно похудела за время самоизоляции. Недавно она опубликовала в Instagram ролики, на которых была в коротких топиках. Некоторые поклонники подчеркнули, что на видео «потеряли» грудь своего кумира. Несколько фанатов даже расстроились.