Алеся Кафельникова засветила грудь в новой фотосессии 

Москва, 15 октября. Дочь самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова Алеся восхитила поклонников, показав откровенные кадры с новой фотосессии, сообщает «Вечерняя Москва».

Алесе удалось закрепиться в модельном бизнесе, периодически на своей странице в Instagram она публикует пикантные снимки. Новая съемка проходила в Париже. 21-летняя манекенщица предстала на фото в джинсовых штанах и куртке, надетой на голое тело.

В соцсети Кафельникова разместила «зацензуренную» версию снимка, закрыв голую грудь стикером с самолетом, зато в своем в Telegram-канале опубликовала оригиналы фото.

Поклонники пришли в восторг от фотосессии модели.

«Вы необычная, светлая», — пишет пользователь под ником asmalambomurch.

«Открой авиалиниям перелет!» — добавил edd_slm.

Большинство же были немногословны, оставив тысячи смайликов огонь и сердце.

В начале октября сообщалось, что Кафельникова появилась в прозрачном бюстгальтере на подиуме в Париже. Она продемонстрировала черный бюстгальтер с треугольными чашами и широкой поддерживающей полосой ткани. Кроме того, для показа Кафельникова надела широкие блестящие брюки из легкой ткани. Образ девушки дополнили черные сапоги на каблуке, серьги-кисти и макияж с блестками.