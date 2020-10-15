Си Цзиньпин призвал китайских морских пехотинцев готовиться к войне

Пекин, 15 октября. Глава Китая Си Цзиньпин во время визита на базу в провинции Гиандун признал военных направить силы на подготовку к войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Си Цзиньпин выступил перед корпусом морской пехоты в среду, 14 октября. Председатель КНР напомнил, что военные должны быть надежными и абсолютно преданными, а также призвал китайских морских пехотинцев сохранять состояние повышенной боевой готовности.

«(Следует. — Прим. ФАН) сосредоточить разум и силы на том, чтобы быть готовыми отправиться на войну и быть крайне бдительными», — заявил Си Цзиньпин.

Он также отметил особую роль морской пехоты в защите территориальной целостности и суверенитета КНР.

Ранее постоянный представитель США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон готов начать переговоры с Россией и Китаем, в ходе которых планируется разработать совместную стратегию для вывода контроля над ядерными вооружениями на новый уровень.

Вуд отметил, что Китай стал третьей по величине ядерной державой на планете, которая не ограничена никакими соглашениями по контролю над ядерными вооружениями. По его словам, Россия так же массово расширяет свой ядерный потенциал и вводит новые системы доставки, что может разжечь новую трехстороннюю гонку ядерных вооружений.