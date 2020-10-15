Роспотребнадзор назвал ключевую меру профилактики COVID-19

Москва, 15 октября. Регулярное мытье рук с мылом является одной из самых важных мер для профилактики COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Как отметили в ведомстве, мытье рук с мылом позволяет снизить вероятность заражения коронавирусом на 36%. Кроме того, 15 октября отмечается всемирный день чистых рук.

«По информации международной организации «Глобальное партнерство по мытью рук», мытье рук с мылом играет ключевую роль в борьбе с COVID-19. Мытье рук с мылом разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его. Исследование показало, что регулярное мытье рук с мылом может снизить вероятность заражения COVID-19 на 36%», —говорится в сообщении ведомства.

Мытье рук является важной мерой профилактики, позволяющей защититься от множества иных инфекционных заболеваний, таких как холера, лихорадка Эбола, атипичная пневмония и гепатит Е. Более того, мытье рук снижает количество острых респираторных инфекций на 20%.

Следует мыть руки как до использования средств индивидуальной защиты, так и после, а также после прихода с улицы, перед приготовлением пищи и ее приемом, а также во многих других случаях.

Как сообщалось ранее, вакцина от коронавируса, разработанная центром «Вектор», создает иммунитет к заболеванию минимум на полгода, об этом рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.