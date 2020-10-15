Основателя бренда «Довгань» Лиллевяли депортируют из США в Эстонию

Вашингтон, 15 октября. Основателя бренда «Довгань» и «Красная линия» Германа Лиллевяли депортируют в Эстонию, его задержали в США за нарушение миграционного законодательства. Об этом со ссылкой на официального представителя отделения Службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатах в Лос-Анджелесе Алекса Понса сообщает ТАСС.

Лиллевяли прибыл в Лос-Анджелес в феврале под именем Герман Хайнманн и был арестован сотрудниками отделения Службы иммиграционного и таможенного контроля 18 августа.

«56-летний Герман Хайнманн, гражданин Эстонии, прибыл 18 февраля в Соединенные Штаты, в международный аэропорт Лос-Анджелеса в рамках программы безвизового въезда, но не покинул территорию США, согласно требованиям [американского законодательства]», — подчеркнул Понс.

Бизнесмен «в ожидании выдворения из США» находится в Калифорни в городе Адеяланто, его содержат в пенитенциарном учреждении службы. Понс дал понять, что Лиллевяли депортируют в Эстонию.

МВД России считает, что предприниматель является организатором финансовой пирамиды, которая собрала девять миллиардов рублей под предлогом инвестиций в Apple и Nike. Среди обманутых оказался Никита Михалков и топ-менеджер «Русала».

По версии следствия, мужчина расхищал средства клиентов под видом оказания брокерских услуг. Консультанты Лиллевяли предлагали клиентам якобы сделать вклад в акции Apple или Nike, но на самом деле присваивали деньги себе. В России предпринимателя обвиняют в мошенничестве по статье 159 УК РФ.