Возобновились продажи туров по России с кешбэком

Москва, 15 октября. С 15 октября стартовал второй этап программы возврата части средств за туристические поездки по России. Пакетный тур на сайте мирпутешествий.рф можно будет подобрать до 5 декабря включительно.
В программе участвуют все российские регионы. Туристы смогут жить в отелях, санаториях и на круизных судах. В акции участвуют поездки продолжительностью от двух ночей. Вернуться из путешествия нужно будет не позднее 10 января 2021 года.
Оплачивать туристические услуги можно только картой «Мир». Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается. Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.
Россиянам предлагается более 1,5 млн путешествий на осень и зиму, включая новогодние праздники.
Эксперты в беседе с RT отметили, что возобновление программы стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка ускорит восстановление сферы туризма от последствий пандемии коронавируса, поскольку турфирмы смогут компенсировать потери и сохранить поток путешественников в непростой период.
Первый этап программы прошел с 21 по 28 августа, передавал телеканал «360». Туристы могли получить три различные суммы возврата средств за поездку: пять тысяч рублей при покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей при цене путевки от 50 до 75 тысяч рублей и 15 тысяч рублей при ее стоимости от 75 тысяч рублей.