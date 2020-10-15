Возобновились продажи туров по России с кешбэком

Москва, 15 октября. С 15 октября стартовал второй этап программы возврата части средств за туристические поездки по России. Пакетный тур на сайте мирпутешествий.рф можно будет подобрать до 5 декабря включительно.

В программе участвуют все российские регионы. Туристы смогут жить в отелях, санаториях и на круизных судах. В акции участвуют поездки продолжительностью от двух ночей. Вернуться из путешествия нужно будет не позднее 10 января 2021 года.

Оплачивать туристические услуги можно только картой «‬Мир‭»‬. Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с‭ ‬четырех до‭ ‬двух ночей,‭ ‬минимальная стоимость путевки больше не ограничивается.‭ ‬Максимальный возврат будет составлять‭ ‬20%‭ ‬стоимости тура,‭ ‬но не более‭ ‬20‭ ‬тыс.‭ ‬рублей.

Россиянам предлагается более 1,5 млн путешествий на осень и зиму, включая новогодние праздники.

Эксперты в беседе с RT отметили, что возобновление программы стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка ускорит восстановление сферы туризма от последствий пандемии коронавируса, поскольку турфирмы смогут компенсировать потери и сохранить поток путешественников в непростой период.

Первый этап программы прошел с‭ ‬21‭ ‬по‭ ‬28‭ ‬августа, передавал телеканал «360».‭ ‬Туристы могли получить три различные суммы возврата средств за поездку:‭ ‬пять тысяч рублей при покупке тура стоимостью от‭ ‬25‭ ‬до‭ ‬50‭ ‬тысяч рублей,‭ ‬10‭ ‬тысяч рублей при цене путевки от‭ ‬50‭ ‬до‭ ‬75‭ ‬тысяч рублей и‭ ‬15‭ ‬тысяч рублей при ее стоимости от‭ ‬75‭ ‬тысяч рублей.‭