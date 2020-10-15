Роспотребнадзор рассказал, как долго коронавирус сохраняется на монетах

Москва, 15 октября. Роспотребнадзор сообщил, что коронавирус может сохраняться на поверхности монет до трех часов, что делает деньги одним из путей заражения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение Роспотребнадзора.

По данным ведомства, коронавирус сохраняет свою инфекционность на поверхности монет в течение трех часов, а на поверхности купюр – до суток.

«За час количество жизнеспособного вируса на поверхности монет уменьшается в 100 раз, в то время как на поверхности денежных купюр — в 10 раз», — объяснили специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

В связи с этим эксперты посоветовали обрабатывать руки антисептиком после каждого расчета наличными или же тщательно мыть их с мылом. Также ведомство рекомендует при любой возможности использовать безналичный расчет и обязательно носить маски и перчатки в общественных местах.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что вторая российская вакцина против коронавирусной инфекции будет зарегистрирована к середине октября. Стоит отметить, что 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса, которую разработали специалисты научно-исследовательского центра имени Гамалеи.

Вместе с тем бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что на данный момент российская система здравоохранения имеет все необходимое для борьбы с COVID-19.