Еврейская община Украины просит полицию наказать националистов 

Киев, 15 октября. Еврейская община Украины (ОЕОУ) подала в полицию заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту демонстрации антисемитской надписи около офиса президента Владимира Зеленского, сообщается в Telegram-канале общины.

По данным ОЕОУ, в среду у офиса президента собралось более тысячи представителей националистических партий. Требуя отставки Зеленского, они повесили антисемитский плакат и карикатуры на некоторых политиков, среди которых, в частности, был глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. На развернутом баннере была надпись: «Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и грабежа Украины Днепровским еврейским кланом Вовы Зеленского».

«Объединенная еврейская община Украины заявляет, что это является антисемитизмом: приписывание евреям ответственности за реальные или надуманные проступки отдельных еврейских индивидуумов или групп, или за действия, совершенные не евреями», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщал RT, в среду в Киеве националистические организации — участники боевых действий в Донбассе провели марш в честь 78-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ). С флагами националистов участники акции прошли по центральным улицам столицы Украины.

Отметим, на Украине особенно в последнее время силу набирают националистические объединения, часто поддерживаемые властью. Все это приводит к росту нетерпимости в стране.

В частности, в минувший понедельник сотрудница лицея Международной академии управления персоналом в Киеве Алена Корган на своей странице в Facebook заявила, что на Украине пора строить газовые камеры для «жидомоскалей». Девушка возмутилась тем фактом, что евреи «считают себя от бога», подчеркнув, что «Гитлера на них надо».