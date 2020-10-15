Гидрометцентр назвал дату начала предзимья в России

Москва, 15 октября. В европейской части России сезон предзимья начнется в этот четверг. Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, предзимье принесет аномальное похолодание и ознаменует начало «борьбы между осенью и зимой».

Он объяснил, что в метеорологической среде количество сезонов равно не четырем, а шести: лето делится на два сезона, кроме того, между осенью и зимой существует предзимье. Причиной такого деления является разница температуры между экватором и полюсом и различие температуры между океанами и континентами. У этих сезонов нет точных дат наступления и окончания.

«На территории нашей страны начинается сезон предзимья. Прямо с 15 числа в центре европейской России заметные изменения: вместо южных потоков будут западные, а потом северо-западные, а затем и северо-северо-западные, будет резкое понижение температуры. Температурный фон будет около и даже ниже нормы», — рассказал он.

Вильфанд отметил, что не исключаются периоды потепления, но, как минимум до конца следующей рабочей недели, жителей европейской части России ждет «суровая осень». Метеоролог назвал этот период «борьбой между осенью и зимой».

В Гидрометцентре добавили, что в Москве в этот четверг ожидается 13-15 градусов тепла. В пятницу температура опустится до 7-9, в субботу – до 5-7, а в воскресенье – до 1-6 градусов тепла. В ночь на субботу в Москву придут ночные заморозки.