Минздрав РФ зарегистрировал два препарата для лечения коронавируса

Москва, 15 октября. Минздрав России сообщил о регистрации двух препаратов ремдесивира для лечения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду», — говорится в сообщении министерства.

Как сообщалось в июле, власти США приобрели более 500 тысяч доз препарата ремдесивир, чтобы использовать его для лечения COVID-19. Это партия составила 90% запасов производившей его компании на ближайшие три месяца.

Журналисты объяснили, что ремдесивир был разработан как лекарство от Эболы и оказался эффективен для лечения пациентов с коронавирусом. Препарат одобрен врачами и разрешен для использования в США, Великобритании, других странах Европы и за ее пределами. При этом во Всемирной организации здравоохранения все еще ждут доказательств тому, что американское лекарство действительно снижает летальность среди инфицированных.

Этот препарат использовался для лечения президента США Дональда Трамп. Отметим, что сейчас Трамп полностью выздоровел и работает в обычном режиме.

Первая и в мире вакцина против нового коронавируса SARS-COV-2 была зарегистрирована в России 11 августа. Ее создателями стали ученые НИЦЭиМ им. Н. Ф. Гамалеи. Клинические испытания проводили ученые Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко Минобороны России, которые первыми разработали алгоритм лечения пациентов с СOVID-19.