Кристина Асмус заразилась коронавирусом

Москва, 15 октября. Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что заболела коронавирусом. Три дня температура поднималась выше 39 градусов.

«Три дня были прям жесткими — температура выше 39. И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась», — написала на своей странице в Instagram Асмус.

Среди симптомов у актрисы были также больное горло, «адская ломота всего тела» и сильные головные боли. Уже дважды к Асмус приезжала скорая. Вскоре вновь должны прийти врачи, чтобы оценить динамику. В настоящее время артистка находится дома, пока госпитализация не понадобилась.

«Я прошу вас не забывать о вирусе и быть аккуратными! Маски! Перчатки! Антисептики! Дистанция! Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки», — обратилась актриса в поклонникам.

Подписчики и коллеги поддержали Асмус, оставив почти 1,5 тыс. комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления.

«Держись, моя девочка! Все, что не убивает нас, делает нас сильнее!» — написал Иван Охлобыстин, с которым Асмус снималась в сериале «Интерны» и работала над проектом «Золото Геленджика».

«Дорогая, держись! Постарайся расслабиться и ни о чем не думать, и все пройдет быстро-быстро», — добавила актриса Ольга Дибцева.

«Херово, че. Ладно, ты молодая, здоровая, поправишься», — не без юмора отметил шоумен Денис Косяков.