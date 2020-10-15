Астролог дала советы, как пережить ретроградный Меркурий

Москва, 15 октября. Астролог Назия Конде в беседе с Пятым каналом рассказала, как выйти с минимальными потерями из периода ретроградного Меркурия, который продлится до 3 ноября.

Астролог отметила, что Меркурий оказывает на нашу жизнь сильное влияние, а любые его изменения привносят серьезные перемены. В период ретроградного Меркурия, по ее словам, необходимо сбавить темп, отдохнуть и подумать. С 13 по 20 октября Меркурий будет в напряженном аспекте к Урану. Поэтому в этот период могут происходить сложные ситуации, которые способны вывести человека из колеи.

Меркурий отвечает за деловую активность, поездки, контакты и логистику. Во всех этих сферах могут случаться неприятности.

«Когда происходит такое движение, нам всем нужно остановиться, затормозиться и не начинать каких-то новых дел, не заключать важные контракты и договоры, не собираться в деловые поездки. Все, что будет происходить в жизни впервые в этот период — нежелательно», — подчеркнула астролог.

До 3 ноября Конде не советует менять работу, отправляться в поездки, совершать серьезные сделки. В общем, в этот период астролог рекомендует не начинать ничего нового.

Из положительных сторон эксперт выделила то, что во время ретроградного Меркурия можно удачно возобновить какие-то прежние начинания. К примеру, заброшенную учебу или восстановить контакты со старыми друзьями.

Это, по словам астролога, также идеальное время, чтобы записаться к психологу.

Ранее астролог назвала три самых невезучих знака зодиака в октябре, которых ждут серьезные проблемы. В октябре, по ее словам, звезды препятствуют Тельцам во всех его начинаниях. Львам советуют в этом месяце воздержаться от любых авантюр. Львам важно взять себя в руки и быть начеку.

Весы во второй половине месяца могут быть склонны к раздражительности. Эксперт посоветовала им временно «заморозить» конфликты.