Лавров процитировал песню Слепакова, комментируя выборы в США

Москва, 15 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров процитировал песню комика Сергея Слепакова, отвечая в интервью с радио Sputnik на вопрос о президентских выборах в США.

«Думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами «Америка нас не любит», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что принципиальная позиция России заключается в том, что та будет сотрудничать с тем президентом США, которого выберет американский народ.

Выборы президента США назначены на 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, а также губернаторы 13 штатов и территорий. Предварительное голосование уже началось. Соперником действующего президента Дональда Трампа выступает представляющий Демократическую партию Байден. В 2016 году соперницей Трампа на выборах была Хиллари Клинтон.

Байден ранее заявил, что следующий раунд предвыборных дебатов с Трампом, запланированный на 15 октября, следует перенести, если президент к этому времени еще не выздоровеет от COVID-19. В свою очередь пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Тим Муртау убежден, что его работодатель будет «в форме» к нужной дате, а Байдену не удастся «соскочить» с дебатов. Отметим, что Трамп, ранее заразившийся коронавирусом, объявил, что полностью выздоровел и находится в отличной форме.