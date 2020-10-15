Посол Сирии в РФ рассказал о последствиях западной блокады для науки САР

Западная блокада, которой подвергается уже больше десяти лет Сирийская Арабская Республика, негативно сказывается на ее научном развитии, и, в связи с этим, особенно важны усилия «Россотрудничества», организовавшего в этом году в рамках программы «Новое поколение» визит в РФ группы молодых сирийцев-медиков. Как передает ФАН, об этом в ходе своего выступления на встрече с сирийской делегацией в Москве заявил сирийский посол Рияд Хаддад.

«Впервые такое количество медиков из САР участвует в таком мероприятии в Москве. Мы надеемся, что участие сирийских специалистов в программе наших друзей в РФ «Новое поколение» продолжится», — отметил он.

По мнению дипломата, сотрудничество в области культуры и науки должно являться приоритетом в повестке дня всех стран, особенно во времена, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса.

«И главное оружие всех стран, позволяющее противостоять этой угрозе — наука! — убежден Хаддад. — На протяжении всей истории развития цивилизации мы видим, какой толчок развитию дают научные исследования. И именно в этом направлении предпринимает усилия программа «Новое поколение». К сожалению, в данный момент молодежь САР, желающая заниматься наукой, испытывает огромные трудности из-за блокады, которой уже больше десяти лет подвергается Сирия. Условия блокады не только запрещают поставки в Сирию самого необходимого, но и участие ее граждан в научных конференцию и форумах».

Хаддад выразил свою искреннюю благодарность России и «Россотрудничеству» за то, что она поддерживает культурное и научное сотрудничество с САР.

В завершении своего выступления посол отметил, что для молодых сирийских специалистов большой проблемой является признание Россией дипломов, выданных в САР. Этот вопрос, по его словам, в данный момент находится в процессе проработки.

В состав официальной делегации, направленной Министерством здравоохранения Сирии, вошли 25 военных медиков: хирургов, эпидемиологов, анестезиологов и врачей других специальностей. Они прибыли в рамках программы «Россотрудничества» «Новое поколение» в Россию для участия в российско-сирийском форуме «Медицина без границ».

В четверг гости из Сирии отправятся в Санкт-Петербург, где для них подготовлена насыщенная, содержательная программа.

Также во встрече с медиками принял участие руководитель Федерального агентства «Россотрудничество» Евгений Примаков, рассказавший о деятельности данного ведомства, направленной на образовательную сферу.

Ранее в тот же день сирийские медики встретились с депутатами Госдумы.