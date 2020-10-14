Лавров рассказал о взаимодействии РФ с Турцией по ливийскому урегулированию 

Москва, 14 октября. В рамках урегулирования ливийского кризиса российская сторона контактирует со всеми участниками, в том числе с Турцией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ.

«В Ливии мы тоже взаимодействуем с Турцией. Уже не один раз встречались дипломаты, военные, представители спецслужб, чтобы использовать возможности каждой из наших сторон», — сообщил Лавров.

Глава МИД добавил, что российская сторона при урегулировании ливийского кризиса «контактирует со всеми: и с восточной частью Ливии, где расположен парламент, и с западной частью страны, где находится Правительство национального согласия».

«Турки, как вы знаете, поддерживают ПНС, но прекрасно понимают, что необходимо искать компромиссы между подходами всех регионов, всех ливийских политических сил. Сейчас политические процессы пока достаточно хаотично, но все-таки развиваются и начинают выстраиваться в одном русле», — добавил Лавров.

Министр отметил, что Россия поддерживает инициативы Марокко, Туниса и Египта, озвученные в рамках Берлинской конференции по Ливии. При этом он подчеркнул, что «важно канализировать все это под эгидой ООН в единую схему», которая будет стимулировать противоборствующие силы в Ливии к переговорному процессу.