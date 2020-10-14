Захарова прокомментировала возможное прекращение диалога с ЕС

Москва, 14 октября. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала возможность прекратить диалог с Евросоюзом. Свое заявление она сделала в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, Россия на протяжении десятилетий демонстрировала Западу свою надежность как партнера, и западные коллеги должны ответить тем же. Также она призвала задать западным партнерам России вопрос – чего они добиваются?

Главы МИД государств ЕС достигли политического решения в отношении новых ограничительных мер в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным. В ответ на это министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия может прекратить диалог с ЕС.

«Если мы говорим о Российской Федерации и о том бизнесе, о тех делах, в которых с Европейским союзом участвует Россия в целом как государство, Москва политически — когда мы подводили своих коллег из ЕС? Может быть, мы прерывали поставки газа, может быть, мы на ниве энергодипломатии были нечистоплотны — когда такое было?» — задалась вопросом Захарова.

По ее словам, России незачем отчитываться о своей надежности как партнера, так как она была продемонстрирована ею на протяжении последних десятилетий.

«Мало того, в кризисные моменты для наших западных партнеров мы всегда приходили им на помощь», — напомнила Захарова.

Она подчеркнула, что сейчас доказать свою надежность должны как раз партнеры России на Западе.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, передавал RT. Вскоре по настоянию родственников его перевезли в германскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. Позднее немецкие медики заявили, что блогер якобы был «отравлен» токсином «Новичок», несмотря на то, что при госпитализации в Омске врачи не установили следов отравления в организме блогера.

В отравлении Навального подозреваются его соратники. В частности, есть свидетельства о причастности к инциденту его «партнера» Владимира Ашуркова, который снабжал блогера денежными средствами. Кроме того, было установлено, что к инциденту причастна гражданка Великобритании Мария Певчих, которая работает на Ашуркова с 2010 года.