День 18-й: Армия Карабаха отступает на юге, Лавров предлагает миротворцев

В течение 14 октября военное положение Армии обороны Нагорного Карабаха на фронте снова ухудшилось, в то же время в политическом плане Россия резко усилила давление на Турцию, а Баку и Ереван заявили о готовности обсуждать тему миротворцев.

Оперативная обстановка

Как уже не однократно обсуждалось, битва за Гадрут, а точнее — за высоты, которые его окружают, представляет собой особую важность с точки зрения контроля над большей частью близлежащих территорий на юге Нагорного Карабаха от Джебраила (Джаркан) до Физули (Варанда).

В течение нескольких дней армянская сторона сообщала множество раз о действиях азербайджанских диверсионных групп возле Гадрута, что могло означать только одно — силами спецназа предпринимаются попытки захвата близлежащих высот, чтобы обеспечить продвижение основным подразделениям сухопутных войск 2-го армейского корпуса ВС Азербайджана.

Ключевыми из них стали две горы — Аргюнаш (к северу от Гадрута) и Менгелената (к западу от Физули), заняв позиции на которых войска Азербайджана сразу продвинулись вперед, о чем не преминул сообщить Ильхам Алиев, назвав восемь новых населенных пунктов. Более того, по некоторым данным азербайджанские ВС уже вошли в город-призрак Физули.

Отважная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 14, 2020

Одновременно Азербайджан, воспользовавшись своим турецким беспилотным вооружением, открыто отомстил за Гянджу и нанес удар по оперативно-тактическим ракетным комплексам ВС Армении, которые находились неподалеку от населенного пункта Сотк.

Стоит отметить, что это непосредственно территория Армении, а не Нагорного Карабаха, в связи с чем Ереван получил очередной повод обратиться в ОДКБ.

Однако, по всей видимости, Баку такой вариант развития обстановки уже не пугает — задача минимум фактически выполнена, а политики уже обсуждают не факт, а размер уступок со стороны Армении.

Международная обстановка

День также был насыщен политическими событиями.

Сначала министр иностранных дел России Сергей Лавров разорвал информационное пространство, заявив, что в «Карабахе нужно развернуть миротворцев» и «Россия никогда не говорила, что Турция — ее стратегический союзник».

На что весьма быстро отреагировал президент Турции Реджеп Эрдоган, срочно запросивший телефонный звонок президенту России.

Владимир Путин выразил надежду, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта в Карабахе, а также обеспокоился участием в военных действиях боевиков из Ближневосточного региона. В дополнение к этим словам сегодня ВКС России нанесли несколько ударов по лагерям подготовки протурецкой группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ), «напомнив» Анкаре о своих обязательствах в сирийском Идлибе.

???????????????? ???? Президенты России и Турции обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта в ходе телефонного разговора.



❗ Владимир #Путин выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона.



???? https://t.co/bgd0olQGI7 pic.twitter.com/QFAi2kN7vA — МИД России ???????? (@MID_RF) October 14, 2020

В свою очередь, Эрдоган отметил, что Турция выступает за решение вопроса как в рамках своего статуса в Минской группе, так и в рамках двусторонних отношений.

Все более активно в карабахскую проблематику включается и Сергей Шойгу — министр обороны России провел телефонные переговоры с главами военных ведомств Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым и отметил, что Азербайджан и Армения должны в полном объеме соблюдать договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Алиев заявил в среду,что страна продолжает военную операцию по освобождению территории Нагорного Карабаха. Сергей Шойгу в телефонном разговоре со своими коллегами из Армении и Азербайджана просил соблюдать режим прекращения огня,но... — Ученик Штирлица (@moments_Spring) October 14, 2020

При этом как в Баку, так и в Ереване снова обсуждают возможный ввод миротворцев в Карабах. Ильхам Алиев ввода миротворцев в Карабах не исключает, но напоминает — сначала возвращение территорий Азербайджану и переселенцев — в свои дома, а также открытие границ и налаживание торговли.

Его коллега Армен Саркисян уверен, что если добиться прекращения огня и вернуться к переговорам, то вопрос миротворцев также можно обсуждать.

Президент Армении заявил, что только Россия может помочь прекратить конфликт в Карабахе



Президент Армении Армен Саркисян заявил в интервью телеканалу "Дождь", что Россия является единственной страной, которая может не только посредничать при урегулиро...https://t.co/y9qbmR1wqw — alternatio.org (@AlternatioOrg) October 13, 2020

Несколько запоздалой и отстраненной выглядит реакция на события из США. Госсекретарь Майк Помпео только признал, что Турция обеспечивает подкрепление Азербайджану в конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха, хотя Анкара сама этого особо и не скрывала.

Помпео: Мы видим, что Турция обеспечивает подкрепление Азербайджана https://t.co/gxULLAz79Y тоже видим,как США поддерживают и вооружают сирийских курдов. — ВИЛИ (@bKCa3an5ovP53nv) October 14, 2020

На этом фоне во Франции продолжается бурная деятельность армянской диаспоры по признанию независимости Нагорного Карабаха. Сегодня, по заявлению исполнительного директора Фонда государственных интересов Армении Давида Папазяна, соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату французского парламента.

В Парламент Франции внесен законопроект о признании Республики Арцах



По мнению авторов законопроекта единственный реальный политический путь решения карабахского вопроса — это признание...



ПОДРОБНЕЕ: https://t.co/pEU5r0X0LQ pic.twitter.com/rpbExKxdqF — All News (@AllNews64721985) October 14, 2020

Подытоживая день можно отметить, положение Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики продолжает ухудшаться — уже в ближайшей перспективе передовые подразделения армянских войск могут начать испытывать нехватку продовольствия и боеприпасов. Вероятно, не случайно сегодня Никол Пашинян вспомнил требование Алиева в 2018 году передать Азербайджану пять из семи районов — косвенно это может указывать на готовность рассмотреть данные вопросы поподробнее, а усиление давления на Турцию из Москвы — на необходимость исключить Анкару из данного процесса и сделать Баку более сговорчивым.

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