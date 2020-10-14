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День 18-й: Армия Карабаха отступает на юге, Лавров предлагает миротворцев

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День 18-й: Армия Карабаха отступает на юге, Лавров предлагает миротворцев

В течение 14 октября военное положение Армии обороны Нагорного Карабаха на фронте снова ухудшилось, в то же время в политическом плане Россия резко усилила давление на Турцию, а Баку и Ереван заявили о готовности обсуждать тему миротворцев.

Оперативная обстановка

Как уже не однократно обсуждалось, битва за Гадрут, а точнее — за высоты, которые его окружают, представляет собой особую важность с точки зрения контроля над большей частью близлежащих территорий на юге Нагорного Карабаха от Джебраила (Джаркан) до Физули (Варанда).

Карта боевых действий в Карабахе за 14 октября

В течение нескольких дней армянская сторона сообщала множество раз о действиях азербайджанских диверсионных групп возле Гадрута, что могло означать только одно — силами спецназа предпринимаются попытки захвата близлежащих высот, чтобы обеспечить продвижение основным подразделениям сухопутных войск 2-го армейского корпуса ВС Азербайджана.

Ключевыми из них стали две горы — Аргюнаш (к северу от Гадрута) и Менгелената (к западу от Физули), заняв позиции на которых войска Азербайджана сразу продвинулись вперед, о чем не преминул сообщить Ильхам Алиев, назвав восемь новых населенных пунктов. Более того, по некоторым данным азербайджанские ВС уже вошли в город-призрак Физули.

Одновременно Азербайджан, воспользовавшись своим турецким беспилотным вооружением, открыто отомстил за Гянджу и нанес удар по оперативно-тактическим ракетным комплексам ВС Армении, которые находились неподалеку от населенного пункта Сотк.

Стоит отметить, что это непосредственно территория Армении, а не Нагорного Карабаха, в связи с чем Ереван получил очередной повод обратиться в ОДКБ.

Однако, по всей видимости, Баку такой вариант развития обстановки уже не пугает — задача минимум фактически выполнена, а политики уже обсуждают не факт, а размер уступок со стороны Армении.

Международная обстановка

День также был насыщен политическими событиями.

Сначала министр иностранных дел России Сергей Лавров разорвал информационное пространство, заявив, что в «Карабахе нужно развернуть миротворцев» и «Россия никогда не говорила, что Турция — ее стратегический союзник».

На что весьма быстро отреагировал президент Турции Реджеп Эрдоган, срочно запросивший телефонный звонок президенту России.

Владимир Путин выразил надежду, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта в Карабахе, а также обеспокоился участием в военных действиях боевиков из Ближневосточного региона. В дополнение к этим словам сегодня ВКС России нанесли несколько ударов по лагерям подготовки протурецкой группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ), «напомнив» Анкаре о своих обязательствах в сирийском Идлибе.

В свою очередь, Эрдоган отметил, что Турция выступает за решение вопроса как в рамках своего статуса в Минской группе, так и в рамках двусторонних отношений.

Все более активно в карабахскую проблематику включается и Сергей Шойгу — министр обороны России провел телефонные переговоры с главами военных ведомств Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым и отметил, что Азербайджан и Армения должны в полном объеме соблюдать договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе.

При этом как в Баку, так и в Ереване снова обсуждают возможный ввод миротворцев в Карабах. Ильхам Алиев ввода миротворцев в Карабах не исключает, но напоминает — сначала возвращение территорий Азербайджану и переселенцев — в свои дома, а также открытие границ и налаживание торговли.

Его коллега Армен Саркисян уверен, что если добиться прекращения огня и вернуться к переговорам, то вопрос миротворцев также можно обсуждать.

Несколько запоздалой и отстраненной выглядит реакция на события из США. Госсекретарь Майк Помпео только признал, что Турция обеспечивает подкрепление Азербайджану в конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха, хотя Анкара сама этого особо и не скрывала.

На этом фоне во Франции продолжается бурная деятельность армянской диаспоры по признанию независимости Нагорного Карабаха. Сегодня, по заявлению исполнительного директора Фонда государственных интересов Армении Давида Папазяна, соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату французского парламента.

Подытоживая день можно отметить, положение Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики продолжает ухудшаться — уже в ближайшей перспективе передовые подразделения армянских войск могут начать испытывать нехватку продовольствия и боеприпасов. Вероятно, не случайно сегодня Никол Пашинян вспомнил требование Алиева в 2018 году передать Азербайджану пять из семи районов — косвенно это может указывать на готовность рассмотреть данные вопросы поподробнее, а усиление давления на Турцию из Москвы — на необходимость исключить Анкару из данного процесса и сделать Баку более сговорчивым.

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1 Организация запрещена на территории РФ.

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