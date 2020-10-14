В Москве за сутки скончались 57 пациентов с коронавирусом

Москва, 14 октября. За минувшие сутки в Москве скончались 57 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

Таким образом, количество летальных исходов в столице достигло 5796 с начала пандемии. В общей сложности в городе выявлено 344 004 случая заболевания коронавирусом.

Ранее в среду оперштаб дал рекомендации, как не заразиться коронавирусом. Россиянам настоятельно рекомендуют сократить посещение общественных мест, а также использовать медицинские маски и антисептики. При ухудшении здоровья важно оставаться дома или вызвать скорую помощь.

Также в среду стало известно, что в России зарегистрирована вторая вакцина от COVID-19, передавал RT. Как заявил президент РФ Владимир Путин, препарат «ЭпиВакКорона» разработан центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». По словам главы государства, на подходе третья вакцина, которую разрабатывает центр имени Чумакова Российской академии наук.