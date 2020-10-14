Стюардесса раскрыла тайну о служебных романах с пилотами и пассажирами

Москва, 14 октября. Российская бортпроводница в TikTok развеяла миф о том, что все стюардессы мечтают выйти замуж за пилота. По словам девушки, чаще всего ее коллеги влюбляются в пассажиров.

Стюардесса призналась, что в их профессии случаются «служебные романы».

«Романтическая статистика гласит, что стюардессы чаще влюбляются не в пилотов, а в пассажиров», — рассказала она.

Она напомнила, что однажды ее коллега познакомилась во время полета с Романом Абрамовичем и стала его супругой. Свое счастье с бортпроводницами также построили голливудский актер Роберт Де Ниро и премьер Австралии Пол Киттинг.

Ранее, как передавал «Ридус», стюардесса рассказала, что существует три главные причины, по которым чаще всего задерживают рейсы.

Первая из них — банальная очередь на взлет. Вторая распространенная причина — медленная работа уборщиков в самолете перед вылетом.

Иногда самолет может задержаться и по техническим причинам. Бортпроводница напомнила, что перед каждым рейсом инженеры тщательно проверяют исправность воздушного судна.