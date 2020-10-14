Патологоанатом рассказала, как коронавирус поражает внутренние органы

Москва, 14 октября. Главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина рассказала, как коронавирус поражает внутренние органы человека. В эфире телеканала «Россия 1» она рассказала, что главной мишенью для вируса являются легкие человека.

«Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол», — отметила она.

Она напомнила, что стандартная масса легких – около 350 граммов. Однако у пациентов с коронавирусом отекшие легкие могут весит до двух килограммов. Также болезнь зачастую приводит к закупорке легочной артерии.

Гришина отметила, что основной возраст пациентов, скончавшихся от коронавируса, составляет примерно пятьдесят лет. Однако отмечен рост жертв новой инфекции среди молодых пациентов.

Как заявил ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский, не исключено, что вторая волна коронавируса в России началась, что видно по рекордному приросту числа заболевших COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в его окружении несколько десятков человек уже сделали прививку: почти весь руководящий состав Минобороны РФ, в том числе Сергей Шойгу, который сделал прививку еще 6 сентября. Путин напомнил, что в настоящее время российская вакцина от коронавируса, разработанная в научно-исследовательском центре имени Гамалеи, «только проходит третью фазу проверки, но она зарегистрирована, поступает в гражданский оборот».