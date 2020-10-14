Террористы для организации провокации подорвали склад в Идлибе 

Дамаск, 14 октября. Для организации химпровокации террористы в Сирии подорвали склад с боеприпасами и хлорсодержащими веществами в Идлибской зоне деэскалации, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон.

Инцидент произошел 11 октября в районе населенного пункта Маарет-эль-Ихуан в 13 километрах севернее города Идлиб.

«Произошел подрыв склада с боеприпасами и хлорсодержащими веществами, подготовленными террористами для химпровокаций. На месте взрыва от удушья погибло четверо боевиков, среди которых граждане стран Европы и Северной Африки», — сообщили в ЦПВС.

Ранее Минобороны РФ предупреждало, что боевики готовят постановку для инсценировки применения боевых отравляющих веществ. Для этого в сирийский Сфухон были доставлены несколько бочек с хлором. Также прибыли представители «Белых касок».

В Центре по примирению добавили, что за минувшие сутки не было зафиксировано обстрелов со стороны боевиков, подконтрольных Турции.

«Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 42 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ)», — добавили в ЦПВС.

Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование.

1 Организация запрещена на территории РФ.