В Бишкеке сторонники премьера требуют отставки президента

Вчера по Бишкеку распространились слухи о том, что у массовых протестов будет продолжение: в среду сторонники премьера Садыра Жапарова планировали провести в городе митинг в его поддержку. Говорили что-то о сотнях людей, которые приедут в столицу из других районов страны (в первую очередь, из Иссык-Кульской области, откуда родом сам премьер), и о демонстрации силы. Но слухи вполне могли остаться только слухами: накануне парламент все-таки утвердил режим ЧП, так что любые общественные мероприятия стали незаконными, а на въездах в город стояли блокпосты.

В полдень жизнь в центре Бишкека шла своим чередом. Но вот где-то в паре кварталов от меня раздался голос, скандировавший что-то в микрофон, и ему ответил шум толпы. Было около часа дня. Слухи подтвердились.

«Не спеши ты так, — посоветовал родившийся и выросший в Бишкеке друг, — это не скоро кончится».

Минимум импровизации

На этот раз сторонники премьера собираются не на площади Ала-Тоо, а у здания правительства – старого, советской постройки, с внушительной колоннадой. Сам митинг напоминает спектакль. Хорошо разыгранный, хотя и любительский.

Выступающие действуют по привычному для Бишкека сценарию: первый произносит зажигательную речь о «великом Кыргызстане» и похвалы в адрес премьера, второй рассказывает личную историю, как правило, грустную, потом из динамиков звучит песня, и следующий, кто выходит к микрофону, повторяет рассуждения о старых добрых днях и бесчестной нынешней власти.

Между колонн стоят люди в капюшонах и масках – они выполняют роль заводил, поддерживая ораторов аплодисментами и потенцируя толпу. Время от времени один из них делает концертный жест: «Я не вижу ваши руки!», но пока что зрители, многие из которых явно забрели сюда из любопытства, не спешат повторять. Кто бы ни был организатором митинга, он знал свое дело: на площади присутствуют и добровольцы из Красного полумесяца на случай оказания помощи, и подобие дружин, следящих за порядком (а иногда и за действиями прессы), и люди, раздающие пищу, воду и напитки покрепче. Очевидно, что денег у организатора немало и он не скупился.

В течение часа количество протестующих достигает полутора тысяч, но Комитет госбезопасности заявляет, что ситуация под контролем.

«Будь мужчиной, уходи!»

Митинг в поддержку премьера быстро превращается в митинг против президента – к середине дня с трибуны уже летят оскорбления в его адрес. Происходящее явно пытаются подать как серьезную политическую акцию, однако воспринимать его таким образом временами довольно трудно.

— Сооронбай, ты обещал, что уйдешь. Будь мужчиной, уходи!

— Сооронбай, твое настоящие имя — Шарлатан Шайтанович!

Люди, выкрикивавшие эти слова вокруг меня, не похожи на патриотов. На кого они были похожи? На не слишком образованных приезжих из провинции, которых привлекли на митинг популистские лозунги, бесплатный алкоголь и возможность выплеснуть энергию, от души ругая власть.

Между бранью, иногда непечатной, идут требования отставки президента и введения одномандатной системы. Ближе к вечеру выступления становятся более цветистыми.

«Если президент введет в Бишкек войска, матери встанут живым щитом перед своими сыновьями, но мы добьемся своего! Мы пойдем до конца!»

БТРы уже входили в столицу во времена прошлой революции, когда смещали Бакиева. В принципе, нынешний президент (он же главнокомандующий) мог бы повторить этот ход, но пока предпочитает опираться на закон и международное сообщество, а не на силу. Переменит ли он тактику, должно решиться в ближайшие недели, и от его решения будет зависеть участь «третьей революции» и, по сути, будущее страны.

«Сооронбай, уходи!»

Тем временем за кулисами

Параллельно с открытым противостоянием на улицах Бишкека происходит противостояние в кабинетах власти. За несколько часов до митинга Садыр Жапаров был утвержден парламентом на пост премьера и первым делом озвучил свое требование: президент Жээнбеков должен уйти в отставку тем же вечером.

С формальной точки зрения у президента, чуть ли не единственного лица в Киргизии, чья законность не вызывает сомнений, нет причин так поступать, однако он выразил готовность выполнить требование, когда страна вернется в правовое поле. Обсуждение вопроса об отставке, которое проводили президент и премьер, затянулось, и на площадь к своим соратникам Жапаров так и не явился (хотя говорили, что обещал).

Завтра будет завтра

С наступлением темноты на площади почти не остается женщин, а собрание становится заметно более шумным и агрессивным. Подтолкнуть собравшихся «патриотов», яростно выкрикивавших имя премьера, к более активным действиям не составило бы труда. Подобное уже случалось в 2005 и 2010 годах: митинг, заявленный как мирный, зажигательные речи, алкоголь и последующее столкновения с силами правопорядка. Правда, МВД обещало не допустить мародерства и погромов, но ведь никто не разогнал митингующих. Никто не остановил их, когда они порывались идти к госрезиденции, даже после наступления комендантского часа. О нем, кажется, в Бишкеке все забыли.

Перед тем, как уйти с площади, я вижу, как из боковой двери Национального исторического музея появляются солдаты и, стараясь держаться в тени, уходят через соседний парк. Вероятнее всего, они из почетного караула Национальной гвардии, которые обычно стоят у флага на площади Ала-Тоо. Сегодня вечером почетный караул отсутствует.

Завтра должны продолжиться переговоры между президентом и премьером. По слухам, президент все-таки не намерен отдать власть без борьбы. Посмотрим, подтвердятся ли слухи на этот раз.