Создатель «Новичка» опроверг версию о причинах «отравления» Навального

Москва, 14 октября. Разработчик нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк опроверг версию об «отравлении» блогера Алексея Навального веществом в виде порошка, растворенного в жидкости. Как пишет РИА Новости, в воде это вещество теряет свои свойства.

«Чушь собачья. Все фторангидриды, которые являются «Новичками», они терпеть не могут воду, они гидролизуются», — сказал Ринк.

Он указал, что в воде «Новичок» довольно быстро бы лишился своих свойств. По словам Ринка, речь идет не о минутах, но достаточно малом промежутке времени.

В конце августа Навальный возвращался из Томска в Москву на самолете, и ему внезапно стало плохо. Лайнер экстренно приземлился в Омске, и блогеру оказали всю необходимую помощь. Позднее его семья попросила отправить основателя ФБК (признан иноагентом) в Германию на лечение. Навальный проходил лечение в клинике «Шарите».

В расследовании «Правды.ру» сообщалось, что Навальный мог быть отравлен своими ближайшими соратниками. Заказчиком отравления неустановленным веществом мог выступить бывший топ-менеджер «Альфа-групп», исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. Между ними возник конфликт из-за его нежелания Навального вернуть активы и денежные средства, вложенные в фонд, который Алексей планировал ликвидировать.

Исполнителем отравления могла выступить Мария Певчих, находившаяся рядом с Навальным на протяжении всей поездки в Сибирь до момента вылета на самолете из Томска, на борту которого ему стало плохо.