Грызлов рассказал, как Украина саботирует переговоры по Донбассу

Москва, 14 октября. Делегация Киева на встрече трехсторонней контактной группы по Донбассу отказалась рассматривать проект «дорожной карты» по урегулированию. Киев саботирует выход из переговорного тупика. Как передает РИА Новости, об этом заявил полпред РФ на переговорах Борис Грызлов.

На прошедшем заседании состоялось рассмотрение предложения по разблокированию минского переговорного процесса. Предлагалось поручить рабочей группе по политическим вопросам обеспечить доработку представленного проекта «дорожной карты» по урегулированию к следующему заседанию, назначенному на 28 октября.

«Украинская сторона даже отказалась этот план рассматривать, предложив работать по модернизации Минских соглашений, что равноценно отказу от их выполнения», — заявил Грызлов по итогам встречи.

Политик также добавил, что российская сторона «настаивает на безусловном, максимально открытом и полном информационном сопровождении» работы контактной группы. При этом Киев и ОБСЕ выступают за то, чтобы переговоры в Минске были секретными.

«Понятно, что киевская власть хотела бы замолчать свою вину и свою ответственность за конфликт. Но это невозможно. Никакие предвыборные метания Киева не снимут ответственность за внутриукраинский кризис», — подчеркнул он.

Гражданская война на востоке Украины началась в 2014 году после госпереворота в стране. Несогласные с политикой Киева регионы образовали Донецкую и Луганскую народные республики. Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске, которые приняли Минские соглашения.