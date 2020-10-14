Соратник Бабарико раскрыл подробности встречи Лукашенко с оппозицией в СИЗО

Москва, 14 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с оппозицией заявил, что хочет услышать мнение каждого. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на белорусского политолога и соратника экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико Юрия Воскресенского.

Встреча белорусского президента с оппозицией состоялась в СИЗО КГБ в конце минувшей недели. Лукашенко провел беседу с представителями оппозиции, которые были задержаны после выборов президента и с тех пор содержались в следственных изоляторах. Главной темой стали вопросы конституции.

«Все было добровольно. До последней секунды, до момента входа президента никто не знал, что произойдет. Когда президент вошел, он сказал, что триггером его визита в СИЗО – как сейчас это модно говорить – стала программа Марата Маркова «Ничего личного», — рассказал Воскресенский.

В ходе встречи Лукашенко заявил, что хочет услышать каждого, так как мнения представителей оппозиции и их предложения важны для дальнейшего развития страны.

«Сейчас пишут, что там якобы был монолог. Нет. Там был абсолютный диалог. В основном говорили мы, и говорили абсолютно свободно, в том числе на тему поправок в Конституцию», — рассказал Воскресенский.

Напомним, что с 9 августа после президентских выборов в Белоруссии началась череда маршей, митингов и забастовок. Лукашенко набрал, по данным ЦИК, более 80% голосов. Основным соперником республиканского лидера считалась Светлана Тихановская, которую поддержали менее 11% граждан.