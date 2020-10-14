Киев, 14 октября. Аналитики китайского издания Sohu считают, что в украинской прессе сейчас сосредоточены на оправдании «глупости» — перекрытии Северо-Крымского канала. По нему в регион поступало 80% требуемого объема пресной воды, пишет «ПолитРоссия».

После того, как полуостров вернулся в состав Российской Федерации в результате референдума, украинское руководство решило взять крымчан «измором». Северо-Крымский канал был перекрыт, однако местных жителей не сильно беспокоил этот факт до начала засухи, случившейся в 2020 году.

Украинские СМИ рапортовали о том, что Крым страдает от «обезвоживания». Китайские аналитики были удивлены, насколько глупо звучали обвинения лояльной Киеву прессы. На Украине решили, что пресная вода якобы используется российскими военными для мытья танков, и все это привело к дефициту ресурса.

Кстати, абсурдную теорию, выдвинутую украинцами, высмеяли не только китайские журналисты, но и подписчики издания.

«Хорошо, что люди еще в состоянии отличить авторскую чушь от реальной ситуации», — подвел итог автор публикации.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией в 2014 году после проведенного референдума. Произошло это сразу после государственного переворота на Украине. За вхождение в состав РФ высказались более 95% населения полуострова. Президент России Владимир Путин подчеркнул позднее, что вопрос с территориальной принадлежностью региона окончательно закрыт. Украинские власти продолжают высказывать несогласие, игнорируя волю крымчан.