Стилист Кейт Миддлтон раскрыла секрет фирменных причесок королевской особы

Лондон, 14 октября. Стилист и парикмахер Аманда Кук Такер рассказала, в чем заключается секрет фирменных укладок герцогини Кембриджской Кэтрин Миддлтон. Об это пишет The Sun.

Принц Уильям неоднократно жаловался на прическу жены, называя ее «кошмаром для укладки», поскольку волосы Миддлтон очень длинные и густые. По словам Такер, укладывать такую шевелюру действительно непросто. Например, чтобы создать образ перед королевской поездкой в ​​Норвегию и Швецию в 2018 году, Такер пришлось использовать 13 специальных щеток, семь гребней, два фена и три вида щипцов для завивки.

Также в укладке стилист обычно использует такие средства, как Kiehl's Creme with Silk Groom и Charles Worthington: Volume & Bounce Body Booster Mousse. А бюджетный лак для волос L'Oreal Elnett помогает локонам Миддлтон оставаться идеальными на фотографиях.

«Раньше волосы Кейт выглядели совсем не так, как сейчас. Когда ей было 23 года, она почти не укладывала их», — поделилась Такер.

В 2018 году жена принца Уильяма решила отрезать волосы немного выше плеч, но при этом ей удалось сохранить свой фирменный стиль укладки. В то время герцогине делала прически ведущий стилист компании Richard Ward Hair & Metrospa Элеттра Гуггери. Она также рассказала, как высушить волосы в домашних условиях тем же способом, каким пользовалась сама Миддлтон.

«Сначала нужно нанести мусс для придания объема на влажные волосы и расчесать их до равномерного распределения. Затем необходимо правильно высушить волосы феном, приподнимая их пальцами у корней и прогревая», — объяснила Гуггери.

После этого останется только накрутить пряди на щетку среднего размера, досушить их и затем нанести легкую сыворотку на середину длины и кончики волос для дополнительного блеска.

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