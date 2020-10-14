Группировки Аз-Завии угрожают атаковать Триполи после похищения Аль-Биджи

Триполи, 14 октября. Группировки из города Аз-Завия собираются перед КПП «27» и угрожают штурмом Триполи после похищения командующего Береговой охраной ПНС Абд ар-Рахмана Милада, известного по прозвищу Аль-Биджа, боевиками группировки RADA. Об этом в среду сообщил пользователь Facebook Акил Сэйбер.

Ранее стало известно, что Аль-Биджа был похищен боевиками RADA вблизи автозаправочной станции Бен Гарса в Триполи. По словам очевидцев, похитителями были члены бандформирования министерства внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Нападавшие вытащили мужчину из машины Toyota и увезли в неизвестном направлении.

Аль-Биджа находится в международном розыске по обвинению в торговле людьми и контрабанде. По данным арабских СМИ, его похищение может быть вызвано разногласиями между главой Береговой охраны западного региона Ливии с бандитами RADA.