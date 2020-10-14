Киркоров изумил фанатов рекламой про большой перец во рту

Москва, 14 октября. Исполнитель Филипп Киркоров стал недавно героем социальных сетей. Пользователи были несколько шокированы той рекламой, в которой снялся певец. Звезда рекламирует болгарский перец, сообщает «Дни.ру».

«Вот теперь заживу без забот, большой перец мой радует рот», — говорит на камеру Киркоров, держа в руках баночку с консервированным овощем.

Ролик быстро «разлетелся» по соцсетям. Пользователи стали активно высказывать мнение касательно данной рекламы. Для некоторых ролик стал намеком для шуток по поводу ориентации звезды.

Отметим, что неделю назад исполнитель сделал интересное признание. Он рассказал, что переболел коронавирусом, а приехав в Крым, хотел бы попасть на нудистский пляж. Киркоров отметил, что ему и сейчас есть, что продемонстрировать, однако едва ли он решится пойти в зону «свободных нравов».

Ранее ходили слухи о том, что у него был роман с певицей Анастасией Стоцкой. Поговаривали, что ее ребенок немного похож на исполнителя. Отношения звездной пары прокомментировал рунолог Игорь Вечерский. Он считает, что между ними действительно были сильные чувства, но этого оказалось мало. Хотя, по его мнению, у Киркорова и Стоцкой был шанс на счастливую семейную жизнь.