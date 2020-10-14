Ищенко объяснил, как Россия ответит на провокацию B-52 над Украиной

Москва, 14 октября. Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал ФБА «Экономика Сегодня» недавнее появление американских стратегических бомбардировщиков в небе над Украиной. По мнению эксперта, России есть чем ответить на подобные провокации.

Политолог напомнил, что российские ракетоносцы также регулярно появляются в небе неподалеку от американских рубежей. Москва может проводить такие полеты чаще и с большим количеством боевых машин, а также приблизить к границам США корабли, представляющие серьезную угрозу для безопасности потенциального противника.

Ищенко заявил, что Москва также может создать проблемы для Вашингтона и поддерживать антиамериканские силы и движения. Но при этом действовать подобным образом вовсе не обязательно. В крупной геополитической игре главное – это всегда думать о собственных интересах и применять силу только там, где это необходимо.

«Важно четко определить приоритетность интересов и свои возможности – и отстаивать интересы в этих рамках, не отвлекаясь на провокации», – подчеркнул специалист.

Ищенко достаточно часто комментирует события в мире, в том числе и связанные с Соединенными Штатами. Как сообщалось ранее, недавно политолог объяснил, что будет делать Россия после краха США.