Певица Билли Айлиш резко ответила критикам ее снимков в облегающей одежде

Москва, 14 октября. Американская певица Билли Айлиш жестко ответила комментаторам, которым не понравился ее внешний вид в облегающей одежде. Об этом сообщает портал Page Six.

Айлиш перепостила в сториз своего Instagram видео из TikTok, автор которого призывал нормально относиться к изъянам внешнего вида.

«Наличие живота это нормально. А грудь может обвиснуть, особенно если кормить ею ребенка. Не верьте инстаграму, он лжет», — сказал автор видео.

После этого певица опубликовала свой снимок в обтягивающем топе, который собрал более десяти миллионов лайков.

Айлиш на прошлой неделе появилась на улице в облегающей одежде, чем сильно удивила своих поклонников, которые привыкли к тому, что 18-летняя певица предпочитает носить мешковатые вещи больших размеров. Критики Айлиш заявили, что у певицы лишний вес и обтягивающая одежда ей не идет.

Сама Билли Айлиш открыто выступает против бодишейминга. Еще весной на концерте певицы демонстрировался небольшой ролик, в котором она раздевалась до нижнего белья, а затем погружалась в черную жидкость. На видео Айлиш заявила, что люди осуждают ее за тело, хотя никогда не видели, как оно выглядит.

В сентябре сообщалось, что режиссер Ар Джей Калтер снимет документальный фильм о певице Билли Айлиш, который будет называться Billie Eilish: The World’s A Little Blurry. Его производством занимается фирма Apple для своего видеосервиса. Премьера документального фильма состоится в феврале 2021 года. Об этом рассказала сама Айлиш в Instagram. Как отмечается, в фильме расскажут о творческом пути певицы, а также раскроют ранее неизвестные факты ее карьеры.