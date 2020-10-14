Макрон заявил о введении комендантского часа в столичном регионе Франции

Париж, 14 октября. Правительство Франции введет комендантский час минимум на четыре недели. Об этом сообщил глава государства Эммануэль Макрон в интервью французским телеканалам, пишет ТАСС.

Так, в столичном регионе страны граждане не должны покидать свои дома с 21.00 до 06.00. Ограничительные меры вступят в силу с 17 октября.

По словам Макрона, вторая волна коронавируса уже началась во Франции, поэтому власти должны принимать новые меры для сдерживания распространения эпидемии.

«Мы не потеряли контроль [над распространением вируса], но ситуация вызывает тревогу», — подчеркнул президент.

Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавируса дал рекомендации, как не заразиться коронавирусом.